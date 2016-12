A Polícia Civil apreendeu nessa sexta-feira um adolescente de 17 anos suspeito de comandar uma quadrilha nos arredores de Porto de Galinhas e Nossa Senhora do Ó, no Litoral Sul de Pernambuco. A ficha de ocorrências do menor inclui seis homicídios, além de crimes como estupro, assalto e tráfico de drogas.

Segundo os investigadores, o adolescente comandava uma quadrilha de 15 criminosos e postava fotos com armas nas redes sociais. Foragido há um ano, ele foi encontrado na casa da namorada, desarmado e sem reagir à abordagem.