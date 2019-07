Polícia apreende adolescentes que assaltaram e mataram motorista em Tupanciretã

Dois adolescentes assaltaram e mataram um motorista de aplicativo em Tupanciretã após tentarem roubar o veículo da vítima. O motorista foi surpreendido pelos jovens, que o colocaram no porta-malas e dispararam duas vezes contra ele. Como o homem não faleceu com os tiros, eles o agrediram com pedradas na cabeça.

A Brigada Militar chegou no local no momento em que os dois iriam atear fogo na vítima. Eles conseguiram fugir, mas foram encontrados horas depois, com ajuda da Polícia Rodoviária Federal. Os dois foram apreendidos em flagrante.

