Agentes do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico) prenderam, na manhã desta sexta-feira (10), dois traficantes no Centro de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. Com os indivíduos, de 20 e 24 anos, foram apreendidos cem comprimidos de ecstasy.

Segundo o delegado Thiago Lacerda, as prisões ocorreram após três dias de monitoramento. O diretor de investigações do Denarc, delegado Mario Souza, afirmou que a droga seria vendida em festas de música eletrônica em Porto Alegre.

