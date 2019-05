Polícia apreende a maior quantidade de ecstasy do estado em 2019

Um homem de 33 anos foi preso, na manhã desta quinta-feira (23), em uma operação contra o tráfico de drogas na região metropolitana de Porto Alegre. Com ele, foram apreendidos 8400 de comprimidos de ecstasy do tipo “Heisenberg” e “Wifi” em São Leopoldo. Segundo a polícia, essa é a maior apreensão de drogas no Rio Grande do Sul e a maior realizada pela Polícia Civil neste ano. O preso não possui antecedentes criminais.

A suspeita é de que os entorpecentes abasteciam diversos traficantes de drogas sintéticas na Região Metropolitana e na Serra Gaúcha. Os comprimidos chegam a ser vendidos por R$ 60,00 em festas, totalizando um valor de mercado que pode chegar a meio milhão de reais. Além da droga, foi apreendido também um veículo que pertencia ao suspeito.