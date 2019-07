Polícia apreende mais de 2.500 caixas de cigarros contrabandeados no Paraná

A Polícia Federal realizou duas ações para combater o contrabando de cigarros, nesta segunda-feira (15), onde foram apreendidos 2.800 caixas de cigarros. A primeira abordagem aconteceu durante um patrulhamento de rotina na região Umuarama, no Paraná. Os policiais decidiram se aproximar das duas carretas, já que acharam suspeita a movimentação dos motoristas.

Quando os contrabandistas perceberam a aproximação dos policias, eles deixaram os veículos numa das margens da rodovia e fugiram pelo mato. Os agentes ainda não encontraram os criminosos. Dentro dos caminhões, foram verificadas 2.300 caixas do produto.

Também no Paraná, os policiais federais conseguiram confiscar um caminhão com 500 caixas de cigarros, no município de Mercedes. Os homens que carregavam os cigarros conseguiram escapar por uma plantação de milho. As 2.800 caixas apreendidas foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Federal, em Guaíra (PR).

Deixe seu comentário: