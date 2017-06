A Polícia Civil de Santiago, em conjunto com a Brigada Militar, prendeu três homens por tráfico de drogas e associação ao tráfico no município. Durante a ação foi apreendida uma mala de viagem contendo 15 quilos de maconha, meio quilo de crack e duas balanças digitais.

A prisão ocorreu ema residência no bairro Jardim dos Eucaliptos. Um veículo também foi apreendido. Segundo o delegado Guilherme Milan Antunes, após dias de investigações, chegou ao conhecimento da Polícia Civil a informação sobre uma entrega de entorpecentes. Os policiais passaram a monitorar a local. Os suspeitos foram presos após desembarcarem de um veículo Renault Symbol, com placas de Santa Maria. O proprietário do imóvel e os responsáveis pelo transporte do entorpecente da cidade de Santa Maria para Santiago foram presos.

Comentários