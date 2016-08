Polícia apreende munições e submetralhadora em Não-Me-Toque

Uma submetralhadora 9mm, munições e outros materiais foram apreendidos neste sábado (27), em São João do Gramado, interior de Não-Me-Toque.

Policiais da Delegacia de Polícia (DP), Delegacia de Polícia para Criança e Adolescente (DPCA) e Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Carazinho cumpriam mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça.

Em uma casa foram localizadas munições de vários calibres (12, 36, 20, .38, .9mm e .22), um carregador de calibre .22, materiais para recarga de munição, filme plástico e balança de precisão utilizados para tráfico de drogas, além da submetralhadora 9mm com um carregador para 30 munições.

O dono da residência não estava no local no momento da diligência. As buscas foram acompanhadas por um dos familiares do morador da casa e o material foi apreendido e encaminhado para a DP de Não-Me-Toque para os procedimentos de polícia judiciária.

