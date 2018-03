Polícia apreende submetralhadora espanhola em Porto Alegre

Agentes da 4ª Delegacia de Investigações do Narcotráfico apreenderam, na madrugada desta sexta-feira (30), uma submetralhadora de fabricação espanhola no bairro Bom Jesus, na Zona Leste de Porto Alegre.

Segundo o delegado Maurício Barison, a operação foi realizada após o recebimento de denúncias. Em uma casa na região, os policiais civis encontraram a arma, munições, maconha, uma balança de precisão e miguelitos. Ninguém foi preso.

“Acredita-se que os indivíduos foram informados da chegada dos policiais. A casa estava com a porta entreaberta, televisor ligado e havia cigarros acessos, fazendo crer que as pessoas saíram do local às pressas, deixando os objetos para trás”, relatou Barison. As investigações prosseguem.

“Com essa ação, mais uma arma de considerável poder de fogo foi apreendida. Os disparos dessa submetralhadora são facilmente capazes de perfurar viaturas ou coletes balísticos”, declarou o diretor de Investigações do Denarc, delegado Mario Souza.

