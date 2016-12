Um carro com um corpo dentro foi encontrado queimado, no fim da tarde desta quinta-feira (29), no entorno do Arco Metropolitano, em um dos acessos a Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo a polícia, o veículo tem a placa e as mesmas características do que foi alugado pelo embaixador da Grécia no Brasil, Kyriakos Amiridis, desaparecido desde a noite de segunda-feira (26).