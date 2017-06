Polícia apura uma carta com fezes enviada ao gabinete do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia

O Departamento de Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados abriu investigação para apurar o envio recente de um envelope com fezes ao gabinete do presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

A correspondência chegou ao gabinete parlamentar de Maia, que fica no Anexo 4 do Congresso Nacional. Por ser atualmente presidente da Câmara, Maia ocupa um gabinete no prédio principal da Casa e pouco frequenta o antigo escritório. O envelope foi “interceptado” antes de ser encaminhado ao destinatário.

A investigação procura apurar de qual agência dos Correios foi despachado o envelope. Procurada, a assessoria de imprensa de Maia não quis comentar o episódio. Com a viagem de Michel Temer para a Rússia e a Noruega, desde o início desta semana, Maia ocupa interinamente a Presidência da República. (AE)

Comentários