A PC (Polícia Civil) prendeu, nesta terça-feira(20), Ariosto da Rosa, de 41 anos. Ele é suspeito de assassinar a tiros quatro pessoas em Pinhal Grande, na Região Central do Rio Grande do Sul. O suspeito já tinha 12 passagens pela polícia. O homem foi capturado no interior do município de Dona Francisca, na mesma região.

A Prefeitura de Pinhal Grande chegou a decretar emergência em razão dos crimes, já que a população entrou em pânico com a situação. Muitos pais ficaram com medo de mandar os filhos para as escolas e moradores ficaram receosos de sair à rua.

