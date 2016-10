Polícia Civil apreende 100 quilos de maconha em depósito de drogas em São Leopoldo

Agentes do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico) encontraram, nesta terça-feira (01), um depósito de maconha em uma casa no bairro Feitoria, em São Leopoldo, no Vale do Sinos.

Cerca de 100 quilos de maconha de boa qualidade foram apreendidos na casa. A droga armazenada no local abasteceria parte de Porto Alegre e do Vale do Sinos. O responsável pelo entorpecente foi preso em outro endereço, no mesmo bairro. Ele estava foragido do sistema prisional.

O diretor de Investigações do Denarc, delegado Mario Souza, afirmou que “as investigações foram extremamente efetivas, na medida em que se descobriu a origem da droga, seu destino, seu local de armazenamento e, principalmente, a identidade do seu responsável, que foi capturado e recolhido ao sistema prisional”.

Souza disse que “esse depósito seria, segundo os trabalhos investigativos desenvolvidos, um local acima de qualquer suspeita, uma estrutura montada para guardar de forma segura até 300 quilos de maconha por semana”.

