Polícia Civil apreende 400 comprimidos de ecstasy em Porto Alegre

Agentes do Denarc (Departamento de Investigações do Narcotráfico) apreenderam, na manhã desta quinta-feira (27), 400 comprimidos de ecstasy no bairro Floresta, em Porto Alegre. Dois traficantes foram presos.

Segundo o delegado Guilherme Calderipe, os suspeitos faziam o transporte de droga em um veículo quando foram abordados pelos policiais. A droga seria comercializada em festas que acontecerão em Porto Alegre nos próximos dias.

Comentários