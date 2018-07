A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou nesta quarta-feira (4) ter feito a maior apreensão de granadas em favelas nos últimos anos. Em operação realizada na comunidade Parada de Lucas e Vigário Geral, na zona norte do Rio de Janeiro, policiais da Delegacia de Roubos e Furtos e Cargas encontraram um paiol com 48 explosivos.

