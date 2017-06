Polícia Civil apreende cigarros na Região Metropolitana e prende duas pessoas por receptação no Litoral

Policiais Civis apreenderam nesta segunda-feira (12) diversos maços de cigarros sem procedência, totalmente impróprios ao consumo humano em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre, e prenderam dois proprietários de estabelecimentos comerciais por receptação qualificada em Tramandaí e Imbé.

Cigarros impróprios

Policiais Civis da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor, do Departamento Estadual de Investigações Criminais, apreenderam nesta segunda-feira (12) diversos maços de cigarros sem procedência, totalmente impróprios ao consumo humano em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Serão instaurados inquéritos policiais para apuração dos fatos, e os responsáveis pelos locais autuados deverão responder pela prática, em tese, do delito contra as relações de consumo prescrito no inciso IX do artigo 7° da Lei n° 8.137/1990.

Receptação qualificada

No Litoral a DRCP (Delegacia de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio das Concessionárias e os Serviços Delegados), do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), prendeu duas pessoas na tarde desta segunda-feira (12), proprietários de estabelecimentos comerciais em Tramandaí e Imbé por receptação qualificada. A ação foi coordenada pelo delegado Luciano Dias Peringer.

Em mais uma etapa da Operação Metal, ação permanente da DRCP/Deic no combate à receptação de fios, cabos de cobre e baterias estacionárias. São materiais utilizados especialmente por empresas de telefonia. Os policiais da foram a seis estabelecimentos juntamente com técnicos de empresa concessionária de serviço público para averiguações.

Em uma casa especializada no comércio de baterias no Centro do município de Tramandaí foram localizadas nove baterias estacionárias das empresas de telefonia. Em outro estabelecimento comercial na cidade de Imbé também foram localizadas duas baterias estacionárias. Os proprietários do dois estabelecimentos comerciais foram presos em flagrante. Os demais estabelecimentos vistoriados não possuíam nenhuma irregularidade e os proprietários até mesmo elogiaram a ação, pois combate o comércio ilegal de baterias e a concorrência desleal.

O delegado Peringer ressaltou que a DRCP irá intensificar o combate aos receptadores destes materiais. “Acarretam acarretam imenso prejuízo às empresas vítimas, bem como para toda a sociedade que fica desamparada do serviço”, disse o delegado.

A pena pela prática de crime de receptação qualificada varia de três a oito anos de reclusão. Os proprietários presos tiveram o flagrante lavrado na DPPA de Tramandaí, e depois foram encaminhados ao sistema carcerário.

