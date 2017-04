Polícia Civil apreende drogas sintéticas avaliadas em R$ 25 mil que seriam vendidas em uma festa de música eletrônica em Porto Alegre

Agentes do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico) apreenderam, na noite de sexta-feira (08), 460 comprimidos de ecstasy de 17 tipos diferentes e 36 micropontos de LSD em uma operação no bairro Partenon, na Zona Leste de Porto Alegre.

As drogas, avaliadas em R$ 25 mil, seriam vendidas em uma festa de música eletrônica na Capital neste fim de semana. Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante por tráfico. O nome dele não foi divulgado.

O diretor de Investigações do Denarc, Delegado Mario Souza, afirmou que “a operação é muito importante e tem reflexo diretamente nos jovens”. Ele salientou que “as ações contra drogas sintéticas continuam.”

