Polícia Civil apreende mercadorias sem procedência em show na Capital

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor, Saúde Pública e Propriedade Imaterial, Decon, do Departamento Estadual de Investigações Criminais, Deic, promoveu, na tarde e noite desse sábado (11), ação fiscalizatória nas imediações de estádio na Capital, durante a realização do show de banda estrangeira.

De acordo com a polícia, foram realizadas diversas abordagens, culminando na apreensão de variadas mercadorias sem qualquer indicação de procedência, na sua maioria falsificadas, tais como camisetas, faixas, bandanas e bandeiras contendo indevidamente o logo da banda.

Seis homens identificados responderão pela prática dos crimes de violação aos direitos autorais, venda de produtos contrafeitos, entre outros crimes contra a propriedade industrial e de marcas (artigos 189 e 190, ambos da Lei n°92791996). Além disso, diversos cambistas foram abordados, revistados e devidamente identificados.

