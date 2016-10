Polícia Civil apreende pistola com adolescente em Sapucaia do Sul

Um adolescente de 17 anos foi apreendido em flagrante com uma pistola calibre .380, municiada. Ele foi abordado por policiais civis da 2ª Delegacia de Policia de Sapucaia do Sul em diligências no bairro Sete.

A arma estava no bolso do casaco do jovem, de acordo com o delegado Roland Short. O menor foi encaminhado para a confecção de procedimentos legais.

