Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2019

Foram apreendidas diversas porções e centenas de sementes de maconha, dinheiro proveniente do tráfico, anotações de contabilidade, câmeras e equipamentos Foto: Polícia Civil/Divulgação Drogas. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil, através do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico), efetuou uma ação na repressão ao tráfico de entorpecentes no bairro São José, em Porto Alegre, nesta sexta-feira (22).

Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram apreendidas diversas porções e centenas de sementes de maconha, dinheiro proveniente do tráfico, anotações de contabilidade, câmeras e equipamentos de monitoramento e um veículo.

Conforme o delegado Fernando Siqueira, quando a equipe de policiais chegou no local, um indivíduo empreendeu fuga pelos fundos da residência ao verificar a chegada dos agentes pelas câmeras de monitoramento, deixando um rastro de dinheiro pelo caminho.

