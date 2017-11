Polícia Civil apreende submetralhadora na Zona Leste de Porto Alegre

Na manhã deste sábado (11), a Polícia Civil apreendeu uma submetralhadora, drogas, munição, balança de precisão, embalagens para drogas e dois rádios comunicadores no bairro Morro Ipê, na Zona Leste de Porto Alegre.

Segundo o delegado Thiago Lacerda, a ação foi realizada após checagem de uma denúncia anônima. ele complementa dizendo que “as investigações continuam para a identificação dos criminosos responsáveis pelos armamento e demais objetos apreendidos”.

O diretor de Investigações do Denarc, delegado Mario Souza, afirmou que “a retirada de armamento ilegal e que pode estar no contexto do tráfico de drogas é prioridade”. E que “esse armamento em uma área sensível da Capital demonstra a existência eventualmente dos confrontos entre facções”.

Deixe seu comentário: