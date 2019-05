Polícia Civil busca mais de 200 suspeitos de homicídios e feminicídios no Rio Grande do Sul

Nesta terça-feira (28), a Polícia Civil realiza operação em busca de suspeitos de crimes de homicídio e feminicídio em 21 Estados e no Distrito Federal. Cerca de 160 agentes estão cumprindo mandados de prisão em 70 locais diferentes no Rio Grande do Sul.

Em agosto do ano passado, na primeira fase da chamada Operação Cronos II, foram 162 presos no Estado. Já no Brasil, foram 2.627 prisões e 341 apreensões de adolescentes feitas por aproximadamente 7,8 mil policiais civis.

No Rio Grande do Sul, os mandados estão sendo cumpridos em Porto Alegre, nas demais cidades da Região Metropolitana e nas áreas dos municípios de Passo Fundo, Caxias do Sul, Pelotas e Santa Maria.

Até o momento, foram apreendidos no Estado 32 suspeitos e quatro adolescentes. O objetivo da ação é promover a integração do Sistema Único de Segurança Pública, coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Além disso, estão sendo usados vários recursos tecnológicos para a investigação e para a localização dos foragidos.

