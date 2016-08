Polícia Civil conclui inquérito sobre assassinato de médica na Zona Norte de Porto Alegre

O delegado Herbert Ferreira, titular da 4ª Delegacia da Polícia Civil, remeteu à Justiça, nesta sexta-feira (26), o inquérito sobre o assassinato da médica Graziela Lerias, de 32 anos. A jovem foi morta a tiros na Zona Norte de Porto Alegre, no dia 14, na companhia da irmã. As duas foram abordadas por criminosos, quando pararam o carro em que estavam, Citröen C4 Pallas, em uma sinaleira na avenida Sertório com a Ceará.

Quatro homens foram indiciados. Richard Petry, de 19 anos, e Davi de Oliveira, de 20 anos, estavam presos desde a semana passada. Fábio Nunes Comunal, de 30 anos, e Bruno Luz de Oliveira, de 20, foram capturados nessa quinta-feira (25). “Todos responderão por latrocínio [roubo com morte] e por fraude processual, já que atearam fogo no carro roubado, na tentativa de ocultar provas”, relatou Ferreira. (Fabiane Christaldo/ Redação O Sul)

