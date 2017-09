A Força-Tarefa de Combate ao Abigeato, da Polícia Civil, deflagrou nessa quarta-feira a Operação Alvorada, conta crimes rurais no Estado. Foram cumpridos mandados de prisão, busca, apreensão, bloqueio de bens e quebras de sigilos bancários e fiscais em Rosário do Sul, Vera Cruz, Caçapava do Sul e São Paulo. Ao menos duas pessoas foram presas.

