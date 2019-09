Polícia Civil deflagra operação contra organização criminosa ligada ao tráfico de drogas

Durante a manhã desta terça-feira (24) foi deflagrada a Operação Borgata, que tem como objetivo atingir o núcleo financeiro de organização criminosa ligada ao tráfico de drogas. Ao todo, estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, e um mandado de prisão, além do sequestro de dois imóveis de luxo e quatro veículos.

No Rio Grande do Sul, as ordens judiciais estão sendo cumpridas em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância Velha. Já em Santa Catarina, a operação acontece em Garopaba. Os bens sequestrados são avaliados em aproximadamente R$1,5 milhão.

