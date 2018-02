Polícia Civil deflagra operação e apura desvios no Departamento Municipal de Habitação, em Porto Alegre

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta segunda-feira (26), a Operação Casa Nostra para combater crimes contra a administração pública. Está sendo investigada a prática, em tese, de peculato, prevaricação e associação criminosa no âmbito do Demhab (Departamento Municipal de Habitação), em Porto Alegre.

A investigação indica que houve irregularidades praticadas no Demhab quanto à forma em que são negociadas as unidades habitacionais do departamento, entre servidores públicos em conluio com terceiros.

Há suspeita de que servidores do órgão municipal tenham desviado valores pagos por pessoas que adquiriram imóveis em projetos habitacionais. O prejuízo ao município, em apenas três casos analisados, é de cerca de R$ 100 mil. A investigação começou em julho do ano passado. A polícia quer localizar documentos que possam trazer mais detalhes à investigação.

