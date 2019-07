No final da tarde desta terça-feira (23), agentes da Delegacia de Homicídios de Gravataí (DPHPP) juntamente com a Polícia Civil cumpriram mandado de busca e apreensão em cela da Penitenciária Modulada Estadual de Montenegro. Durante a investigação, seis aparelhos de celular foram apreendidos na cela do suspeito de ser mandante de um homicídio em Gravataí no mês de abril.

