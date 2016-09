Polícia Civil deflagra operação para combater crime eleitoral no RS

A PC (Polícia Civil) deflagrou nesta quinta-feira (29) uma nova etapa da Operação Eleição Segura no Rio Grande do Sul. No Norte do Estado, policiais da Delegacia de Polícia de Rodeio Bonito, com apoio das Delegacias da 14ª Região e da Brigada Militar, cumpriram 15 mandados de busca e apreensão em Cristal do Sul, Vista Alegre, Rodeio Bonito, Palmeira das Missões, Lageado Bugre, Seberi e Vicente Dutra, realizando uma prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e a apreensão de R$ 17.000,00 em dinheiro, cinco armas de fogo (duas espingardas e três revólveres), munições, documentos com possível contabilidade de compra de votos, miguelitos, dois veículos e pólvora.

A PC investiga nessa ação os crimes de coação, danos, incêndio, explosão, disparo com arma de fogo e tentativa de homicídio que aconteceram durante campanha eleitoral.

Participaram do trabalho, 28 policiais civis da 14ª região, três delegados de polícia e 20 policiais militares. Foram utilizadas 30 viaturas nos cumprimentos dos mandados.

Comentários