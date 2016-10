Polícia Civil desarticula quadrilha especializada em Roubo e Receptação de Cargas

Uma quadrilha especializada em roubo e receptação de cargas foi desarticulada neste sábado (1º) por policiais da Delegacia de Polícia de Repressão ao Roubo e Furto de Cargas, em conjunto com policiais da 1ª Delegacia de Investigação do Narcotráfico.

Após o recebimento de informações do paradeiro de uma carga de carne, produto de roubo ocorrido no dia 23 de setembro, policiais realizaram diligências que resultaram na prisão de cinco indivíduos que estavam na posse de quatro toneladas de carne. Um dos presos é proprietário de um estabelecimento comercial localizado no município de Eldorado do Sul e dois deles foram reconhecidos pessoalmente pela vítima do roubo. Segundo a vítima, “um deles, portando uma arma longa, anunciou o assalto, enquanto o outro se incumbiu de conduzir o veículo subtraído com toda a carga, que está avaliada em mais de 200 mil reais.”

Comentários