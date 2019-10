Polícia Civil desativa depósito de drogas e prende homem em flagrante em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos

A Polícia Civil, por meio da 3ª Delegacia de Polícia de Canoas, desativou um depósito de drogas e prendeu um homem em flagrante em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, na manhã desta sexta-feira (18).

A atuação policial foi decorrente de informações colhidas em investigações relacionadas à distribuição de drogas em Canoas. Conforme o delegado Rodrigo Caldas foi localizado um depósito de entorpecentes na Vila Kramer, em Novo Hamburgo, com drogas destinadas para a cidade de Canoas.

“Foi realizado um monitoramento do local, sendo observada intensa movimentação suspeita. Em determinado momento, um indivíduo que estava no interior da casa que seria utilizada como depósito, entrou no domicílio com uma mochila. A equipe policial abordou o suspeito, que tentou fugir para os fundos da casa, com a intenção de evadir-se pelo muro atrás do local. Ele foi capturado e dentro da mochila foi localizada grande quantidade de drogas”, relatou o delegado.

No interior do depósito, estavam aproximadamente 20 quilos de drogas entre maconha, cocaína e crack, além de diversas balanças de precisão. Os entorpecentes, além de outras localidades, iriam para o bairro Guajuviras, em Canoas.