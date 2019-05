Polícia Civil desativa laboratório de drogas na Região Metropolitana

Um laboratório de drogas situado no município de São Leopoldo foi desativado pela Polícia Civil. A informação sobre o local chegou por meio de denúncia anônima e foi confirmada por policiais das delegacias de Polícia de Repressão aos Crimes Informáticos (DRCI) e de Roubo de Cargas (DRFC).

Na residência, no bairro Santos Dumont, que estava vazia, os agentes encontraram 1,15 kg de maconha, 190 gramas de substância com características de cocaína, vasto material para embalagem de drogas, balanças de precisão e uma prensa hidráulica.

O delegado responsável pelo caso, André Lobo Anicet, destacou a importância das denúncias e afirmou que seguirão buscando o dono do imóvel. “As investigações prosseguem no sentido de localizar o proprietário das substâncias apreendidas no local, que caso identificado, poderá ser condenado a uma pena de 5 a 15 anos de reclusão”, explicou Anicet.

Deixe seu comentário: