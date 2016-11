A Polícia Civil desarticulou, na madrugada desta sexta-feira (25), um esquema de venda de drogas chefiado por uma agenciadora de garotas de programa que abastecia festas de faculdades no Vale do Sinos. Duas pessoas foram presas no bairro Canudos, em Novo Hamburgo.

Segundo o delegado Rodrigo Zucco, as drogas eram levadas para as festas pelas garotas, movimentando até cem quilos de entorpecentes por mês. Dez quilos de maconha e dois veículos foram apreendidos na ação de hoje.

