Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2020

Mais de 40 crianças participaram das atividades no Litoral Norte gaúcho. Foto: Divulgação/Polícia Civil Mais de 40 crianças participaram das atividades no Litoral Norte gaúcho. (Foto: Divulgação/Polícia Civil) Foto: Divulgação/Polícia Civil

Neste domingo (5), a Polícia Civil, por meio da Equipe Multidisciplinar, desenvolveu atividades recreativas e educativas em Capão da Canoa. As atividades de Oficina de Desenho, Minirrústica Infantil, Papo de responsa e de Escolinha de Trânsito foram realizadas próximo à Estação de Verão do Sesc, no espaço Baronda, em Capão da Canoa.

Ao todo 43 crianças participaram das atividades, desenharam, pintaram, fizeram alongamento e percorreram a pista circular montada especialmente para a Minirrústica. Enquanto as crianças se preparavam para a provinha, os pais e responsáveis aproveitavam para tirar fotos e juntamente com Policiais Civis que organizavam, animar as crianças com dança e brincadeiras. Ao final das baterias da Minirrústica todos os participantes receberam medalha. O momento da premiação das crianças também contou com a participação do mascote do Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência (Proerd).

Após o encerramento da Minirrústica Infantil as crianças se reuniram para uma palestra do Programa Papo de Responsa que abordou principalmente o tema segurança no trânsito. A palestra também contou com a participação da Brigada Militar. Finda a palestra as crianças colocaram em prática a teoria aprendida. Com o acompanhamento de Policiais Civis as crianças percorreram um trajeto montado para as mini viaturas da Polícia Civil. O trajeto conta com semáforo, faixa de segurança para pedestres, controlador de velocidade e placas de trânsito de forma a simular a realidade do trânsito.

