A Polícia Civil do Rio Grande do Sul, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, realizou a maior incineração de drogas da história do estado nesta quarta-feira (26). A ação aconteceu na região metropolitana da capital. Ao todo, 6,5 toneladas de entorpecentes foram destruídos. Do total, 6,2 eram de maconha.

