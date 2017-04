Polícia Civil divulga imagens de suspeito de roubar helicóptero na Serra

O Deic (Departamento de Investigações Criminais) divulgou na tarde deste domingo (9) imagens de um dos suspeitos do roubo de um helicóptero neste sábado, em Triunfo. A aeronave da Tri Táxi aéreo acabou recuperada mas os suspeitos ainda não foram identificados.

O caso é investigado pela Delegacia de Roubos, do Deic, e uma das hipóteses é a de que a aeronave seria usada para resgate de presos ou de um líder de facção em um presídio da região. O delegado Rodrigo Bozzetto, diretor do Deic, diz que há várias linhas de investigação e ainda não é possível afirmar com certeza a motivação do crime.

A investigação segue e informações e denúncias podem ser feitas pelos telefones 0800 510 2323 ou WhatsApp (51) 9841 87814.

Entenda o caso

A empresa Tri Táxi Aéreo foi contratada por uma pessoa para ir no sábado pela manhã de Canela até um sítio em Triunfo. “Lá chegando ele quis fazer um voo com seus pais. Ao entrar na casa para pegar a identificação dos passageiros, no entanto, o piloto foi rendido por cerca de oito homens fortemente armados com fuzis e metralhadoras”, relatou o CEO da empresa, Tiago Esmeraldino. Todos usavam tocas ninjas, exceto o suposto cliente.

O piloto ficou primeiro trancado no banheiro e, depois, um dos homens, que também seria piloto, pediu informações sobre autonomia de voo e peso suportado pela aeronave. “Ele queria saber se ela suportaria uma carga de 200kg”, informou Tiago. Após um teste de voo o piloto foi levado em um carro até Porto Alegre, e deixado na Vila Dique, onde as autoridades foram acionadas. (Letícia Castro/O Sul)

