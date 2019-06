Polícia Civil do Rio de Janeiro vai à Granja Comary buscar informações sobre Neymar

Na manhã deste domingo (2), um carro da Polícia Civil do Rio de Janeiro foi até a Granja Comary, centro de treinamento da seleção brasileira em Teresópolis. O delegado Bruno Gilaberte, do 11º Distrito Policial, buscava informações sobre o jogador Neymar.

O atacante da Seleção e do Paris Saint-Germain (PSG) é acusado por uma mulher brasileira de estupro. Na sexta-feira (31), ela registrou um boletim de ocorrência na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo. O caso teria ocorrido em Paris, na França.

O jogador não se encontrava na concentração no momento da ida do delegado ao local. Ele estava no fim de um período de folga, concedido a todos os atletas da seleção, e retornou posteriormente, de helicóptero, acompanhado dos colegas Daniel Alves, Thiago Silva e Arthur. O delegado e um inspetor permaneceram na Granja Comary por cerca de uma hora. Eles foram recebidos pelo chefe da segurança da CBF e por um dos responsáveis pela administração da sede da confederação na região serrana do Rio de Janeiro.

No final da noite de sábado (1º), Neymar divulgou um vídeo. Nele, o jogador diz que não cometeu nenhuma violência sexual. Na mesma gravação, ele mostrou vários trechos de conversas supostamente mantidas com a mulher que o acusa, além de fotos e vídeos em que ela aparece seminua.

