Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal apreendem carga de crack e cocaína em Porto Alegre

A Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Investigações do Narcotráfico do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico, em conjunto com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), apreendeu 21 quilos de crack e 10 quilos de cocaína na BR-290, em Porto Alegre, entre a tarde desta terça-feira (20) e madrugada desta quarta-feira (21). Um homem de 54 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante a Operação Concórdia.

A carga de drogas vinha do Estado do Paraná para o Rio Grande do Sul. Durante 45 dias de investigações, policiais civis e policiais rodoviários federais trocaram informações e realizaram atividades de forma simultânea.

Os policiais realizaram abordagem e, após análise minuciosa, encontraram dentro do tanque de combustível de uma Renault/Duster aproximadamente 31 quilos de drogas, entre crack e cocaína. A droga estava dividida e embalada em 36 tijolos.

“É uma investigação em conjunto onde as instituições trabalharam lado a lado durante os trabalhos investigativos. Essa ação em conjunto evitou a entrada de uma carga que abasteceria o narcotráfico do RS”, esclareceu o delegado Mario Souza. O responsável pela droga, natural do Paraná, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

