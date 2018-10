A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Camaquã, no sábado (27), esclareceu o caso do desaparecimento de uma mulher. Familiares do companheiro da vítima procuraram a Polícia Civil dizendo que ele queria confessar o homicídio da companheira e mostrar onde estava o corpo da vítima. O homem também confessou que ocultou o cadáver em um banhado.

