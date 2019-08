Há quase duas décadas quem perde documentos no Estado não precisa perder também tempo com deslocamento para fazer o registro na Polícia Civil: é possível registrar via internet, sem sair de casa. O mesmo vale para outras 15 ocorrências. Para aumentar a adesão, foi lançada uma campanha para orientar e estimular o uso da Delegacia Online, disponível no site da Polícia Civil.

