Polícia Civil faz operação para combater crimes de violência doméstica

A Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira (5) operação no Rio Grande do Sul no combate a crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Estão sendo cumpridos 79 mandados de busca e apreensão e 26 mandados de prisão em todo o estado. Apelidada de Operação Venus, é alusiva ao Agosto Lilás e aos 13 anos da Lei Maria da Penha. A operação ocorre de forma integrada e com a participação das 22 Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher. Segundo a delegada Tatiana Bastos, já foram apreendidos 9 armas e decretada 5 prisões até o momento.