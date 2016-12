Duas casas de acolhimento de idosos foram fechadas, na tarde de segunda-feira (19), em Imbé, no Litoral Norte do RS, pela Polícia Civil. Segundo os agentes, os estabelecimentos não se encontravam em condições de funcionamento devido à situação precária de higiene e saúde.

As acomodações dos idosos eram insalubres, sem iluminação e ventilação adequada. A pedido da polícia, uma médica compareceu ao local, examinou os idosos e constatou a precariedade do estado de saúde deles.

Conforme o delegado Antonio Ractz, titular da DP de Imbé, foi constatado que vários idosos estavam com escabiose. “Além de medicamentos com a validade vencida e sem os devidos receituários, nos dois locais foram apreendidos cartões bancários em nome dos idosos residentes, com os quais os proprietários efetuavam saque dos benefícios de pensão, fato que configura crime sujeito a pena de detenção de até dois anos, conforme o Estatuto do Idoso” complementou o delegado.

Foram apreendidos medicamentos sem os devidos receituários e também com data de validade vencida, o que foi objeto de autuação por parte do conselho de Vigilância Sanitária. Uma pessoa foi presa. Os idosos foram encaminhados para outros estabelecimentos ou aos cuidados dos familiares.

Comentários