Polícia Civil fiscaliza camelódromo em Caxias do Sul e apreende 4.359 armações de óculos

A Polícia Civil ocasionou, nesta segunda-feira (23), uma fiscalização no Camelódromo de Caxias do Sul e apreendeu 4.359 armações de óculos, de grau e de sol, ambos falsificados, em cinco lojas localizadas na Rua Sinimbu, 2321. De acordo com o Delegado Joel Wagner, coordenador da ação, os proprietários da mercadoria apreendida, responderão pelos atos, nos respectivos Inquéritos Policiais estabelecidos para apurar os fatos, pela prática dos crimes de violação aos direitos autorais, venda de produtos contrafeitos, dentre outros crimes contra a propriedade industrial e por crime contra as relações de consumo.

O vídeo mostra o momento exato da operação:

