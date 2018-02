Polícia Civil fiscaliza estabelecimento de cuidados com idosos na Zona Norte de Porto Alegre

Na tarde de sexta-feira (16), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso, em ação contínua e conjunta com a Vigilância em Saúde Municipal e o Conselho Municipal do Idoso, realizou fiscalização em um estabelecimento de cuidados com idosos na zona norte da capital.

No local, durante o feriado de Carnaval, um idoso faleceu. Foi constatado que, após o fato, a proprietária do lugar pretendia remover os idosos e abandonar o local.

Conforme a delegada Larissa Fajardo, nos depoimentos de funcionários e vizinhos, os idosos se queixavam de maus-tratos e agressões físicas. Segundo a Vigilância em Saúde, a responsável pelo estabelecimento já teve outras clínicas fechadas pelas péssimas condições e irregularidades no funcionamento. O estabelecimento foi notificado pela Vigilância em Saúde, que deu um prazo para que os idosos sejam realocados.

