Polícia Civil forma 412 novos policias que passam atuar este mês

Os gaúchos contarão com novos reforços na área da segurança no Rio Grande do Sul. A Academia de Polícia Civil (Acadepol) formou, nesta segunda-feira (8), 412 policiais civis, que podem começar a trabalhar a qualquer momento. A nomeação dos agentes foi publicada no Diário Oficial do Estado desta segunda.

No total, foram nomeados 205 inspetores e 207 escrivães de Polícia Civil. Na formatura do grupo, estiveram presentes o governador Eduardo Leite, o vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, e a chefe da Polícia Civil, Nadine Anflor.

O governador destacou que houve queda nos índices de criminalidade, após a formação de novos policiais. Em junho, conforme o Executivo estadual, os indicadores criminais confirmaram tendência de queda na maioria dos delitos no RS. Os dados mostraram redução de 71% nos latrocínios em Porto Alegre entre janeiro e maio de 2019.

Leite também agradeceu aos alunos e aos servidores da segurança em geral por escolherem atuar em uma missão como essa, que exige sacrifícios pessoais, do convívio familiar e, eventualmente, da própria vida, para que a sociedade possa desfrutar de paz e de tranquilidade. “Sabemos o quanto podemos interferir positivamente na vida das pessoas. Não podemos, no exercício da função, esquecer que, por trás dos números, existem rostos e pessoas, com demandas e expectativas”, salientou.

Deixe seu comentário: