Até a o dia 4 de novembro, o shopping Praia de Belas, em Porto Alegre, abriga uma exposição sobre a história da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. A mostra inclui uma linha de tempo com momentos marcantes da corporação, criada por uma lei do governo imperial em 1841. Os visitantes também poderão conferir de perto algumas viaturas utilizadas pela Polícia Civil ao longo das décadas.

