Polícia Civil indicia mulher que ameaçou Marchezan de morte

Uma mulher de 47 anos foi indiciada, na manhã desta terça-feira (6) por ameaçar o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, e sua família. A ação ocorre três meses após Marchezan registrar uma ocorrência com relação a postagens em redes sociais em que a mesma atacava não só ele mas sua noiva e filho.

O Delegado da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), Marco Antônio de Souza, explica que a investigação apurou 10 posts no Instagram do prefeito entre março e abril deste ano. As publicações foram deletadas das redes sociais, porém, com autorização da justiça, o conteúdo foi recuperado.

A mulher, que não teve a identidade divulgada, morou em Porto Alegre nos primeiros meses deste anos e foi localizada em Goiânia.

