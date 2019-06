A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte da norte-americana Danielle Davila, de 32 anos, encontrada morta em uma pousada em Paraty, na Costa Verde do Rio, no último domingo, 23. De acordo com a 167ª Delegacia de Polícia (Paraty), que está investigando o caso, está sendo aguardada a conclusão do exame de necropsia para determinar a causa da morte.

