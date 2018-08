Polícia Civil investiga fraudes no Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Sul

Agentes da Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes contra a Administração Pública e Ordem Tributária do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) deflagraram, na manhã desta terça-feira (14), a Operação Abecedário para apurar a prática de crimes licitatórios, organização/associação criminosa e contra a administração pública estadual no âmbito do Daer-RS (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem).

Os policiais civis cumprem 15 mandados de busca e apreensão nos municípios gaúchos de Cachoeirinha, Passo Fundo, Porto Alegre e São Leopoldo e no Rio de Janeiro. A operação conta com a participação de 85 agentes e 28 viaturas e com o apoio da Polícia Civil fluminense.

Segundo os delegados André Lobo Anicet, Max Otto Ritter e Luciana Caon, trata-se de uma ação para localizar e apreender documentos, entre outros elementos de informação quanto à autoria e materialidade dos crimes licitatórios e ao superfaturamento na prestação de serviço de protocolo no Daer no ano de 2016. A fraude investigada acarretou prejuízo ao erário de aproximadamente R$ 500 mil, conforme apurado pela Cage (Contadoria e Auditoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul).

Daer

O Daer é uma autarquia estadual fundada em 11 de agosto de 1937, responsável pela gestão do transporte rodoviário no Estado do Rio Grande do Sul. Vinculado à Secretaria dos Transportes, o órgão é dotado de personalidade jurídica de direito público, com autonomia financeira e administrativa.

O departamento é responsável pela administração de mais de 11 mil quilômetros de rodovias no RS. Esse trabalho conta com a atuação das superintendências regionais, que estão subordinadas à diretoria-geral e operam sob a orientação técnica das demais diretorias. Às superintendências regionais, cabe executar as atividades de acompanhamento, fiscalização e controle das obras e serviços de manutenção e de adequação da rede rodoviária sob sua circunscrição, além das atividades relativas à operação rodoviária, que compreendem aquelas relacionadas a trânsito, tráfego, transportes de cargas e transporte coletivo de passageiros.

Deixe seu comentário: