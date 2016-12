Policiais da Delegacia do Turista deflagraram, nesta terça-feira (06), uma operação que identificou oito integrantes de uma quadrilha que furta estepes e objetos de valor de dentro de veículos estacionados no entorno do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Canoas, nas residências dos suspeitos. Objetos furtados foram recuperados. Segundo o delegado Cleber Ferreira, a associação criminosa é composta por cerca de 15 bandidos. Suspeitos foram intimados a prestar depoimento. Até o momento, ninguém foi preso.

Além de estepes, entre os objetos furtados estão ferramentas, equipamentos eletrônicos, rádios, bagagens e mochilas.

