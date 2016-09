Polícia Civil já possui identificação de suspeitos de execução de jovem no aeroporto Salgado Filho

A PC (Polícia Civil) já possui a identificação de possíveis suspeitos da execução do jovem Marlon Roldão Soares, na manhã desta segunda-feira (19), no terminal 2 do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre.

De acordo com o delegado Gabriel Bicca, a investigação trabalha com a hipótese de crime passional, em razão de um relacionamento amoroso do rapaz, mas não quis detalhar a situação.

Santos foi alvejado com cerca de 20 tiros. Os disparos foram efetuados por dois homens, que fugiram em um automóvel Cobalt, prata, que foi abandonado nas imediações do aeroporto.

A vítima, que completou 18 anos hoje, estava no local para se despedir de um amigo, conforme familiares.

O tiroteio provocou pânico nas pessoas que se encontravam no terminal. O local apresentava grande movimentação devido à chegada do novo técnico do Grêmio, Renato Portaluppi.

Comentários