Rio Grande do Sul Polícia Civil lança campanha de prevenção a golpe contra idosos

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2020

A intenção da campanha é incentivar toda a população a compartilhar as dicas e conversar com os idosos sobre as formas de se precaver. Foto: Reprodução A intenção da campanha é incentivar toda a população a compartilhar as dicas e conversar com os idosos sobre as formas de se precaver. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Criminosos têm multiplicado formas de aplicar golpes se aproveitando da vulnerabilidade de idosos. Para ajudá-los a se protegerem, a Polícia Civil lançou na manhã desta quinta-feira (16), em Capão da Canoa, a campanha “Vamos ajudar a cuidar de quem sempre nos cuidou”. A iniciativa, um conjunto de dicas que explicam como acontecem os tipos mais aplicados de golpes e orientações para evitá-los, faz parte das ações da instituição na Operação RS Verão Total, que se estende até 2 de março em todo o litoral gaúcho.

Segundo dados apurados pela Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso de Porto Alegre, no ano de 2019 foram registrados 204 estelionatos e cinco extorsões contra pessoas idosas apenas nesta DP. A campanha fará a divulgação, por meio da imprensa e de redes sociais da Polícia Civil e da Secretaria da Segurança Pública do RS, de cartões com informações sobre cuidados a serem adotados para evitar os golpes e como as vítimas podem buscar ajuda.

A Polícia Civil disponibiliza um número de WhatsApp para o envio de denúncias e informações sobre suspeitos de aplicar golpes: (51) 98444-0606. A intenção da campanha é incentivar toda a população a compartilhar as dicas e conversar com os idosos sobre as formas de se precaver.

O lançamento da iniciativa ocorreu na abertura do tradicional torneio de câmbio, organizado pela Polícia Civil e realizado todos os anos com os frequentadores da Praça Boyanowsky, em Capão da Canoa. O câmbio é reconhecido em Porto Alegre como esporte símbolo da pessoa idosa. O jogo é adaptado do voleibol, mas conta com número maior de jogadores. As disputas ocorrem em duas categorias: master (para pessoas entre 50 e 60 anos) e sênior (mais de 60 anos).

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário